Prima della Scala, la Rai trasmette il Don Carlo in 4K

Si rinnova la collaborazione tra Rai e Teatro alla Scala per il 7 dicembre, quando andra' in scena la prima. Per la prima volta Rai Cultura riprende in 4K una Prima della Scala per trasmetterla come ormai di consueto in diretta su Rai Uno. Don Carlo sara' quindi visibile in una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi a cui siamo abituati. Dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d'orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video.

La Prima della Scala fruibile in tutto il mondo

Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sara' trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani, perche' la grande musica e' di tutti, come ha dimostrato il milione e mezzo di telespettatori del Boris Godunov del 7 dicembre 2022. Sono numerosi i broadcaster di tutti i continenti che trasmetteranno l'evento in diretta da Milano grazie agli accordi sottoscritti con Rai Com: da ARTE per Austria, Belgio, Francia, Germania, Liechtenstein e Lussemburgo alla Svizzera RSI, dalla portoghese RTP alla ceca eska' Televize. Dall'Europa al Giappone, dove la NHK mandera' in onda Don Carlo (in differita) in formato 4K HDR. La Prima della Scala sara' fruibile in tutto il mondo sulla piattaforma Medici Tv e sara' proiettata in diretta anche nelle sale cinematografiche di Spagna, Svizzera, America Latina, Australia e Nuova Zelanda e in un network di quindici sale italiane.