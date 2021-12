Prima della Scala, l'ultimo Sant'Ambrogio da presidente di Mattarella

Torna a Milano per la Prima della Scala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al suo ultimo Sant'Ambrogio da Capo dello Stato. Il MacBeth di Giuseppe Verdi va in scena alle 17.30 di martedì 7 dicembre, per la direzione del maestro Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore. Con Mattarella attesi anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Le istituzioni locali saranno rappresentate dal sindaco Beppe Sala e dall'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dalla vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.

Presente anche Re Giorgio Armani. Rumors su Cate Blanchett

Attesa, come di consueto, anche molta mondanità e tanti vip. Il mondo della moda sarà rappresentato dal suo 'Re', Giorgio Armani, che dalla primavera scorsa è anche socio sostenitore della Fondazione scaligera. La lista del parterre è ancora top secret, ma Andkronos riporta rumors sulla presenza di Cate Blanchett. Si parla anche di Sophia Loren, grande amica di Armani.

I vip della politica, dell'imprenditoria, dell'arte

Come sempre nutrita la presenza di big della finanza e dell'imprenditoria, da Marco Tronchetti Provera, accompagnato dalla fidanzata, la modella russa Helena Schmidt, a Diana Bracco. Ancora dalla politica ecco la senatrice a vita Liliana Segre e l'ex premier e senatore a vita Mario Monti con la moglie Elsa, nella lista degli ospiti figurano anche i tre artisti italiani contemporanei di maggior successo: Maurizio Cattelan, in questo periodo al Pirelli HangarBicocca con la mostra "Breath Ghosts Blind", Francesco Vezzoli e Gianmaria Tosatti, protagonista unico alla prossima Biennale di Venezia del padiglione italiano.

Presenti Bolle, Agnelli, Marracash con la Vanoni. Ci saranno anche i Ferragnez?

Tra i vip annunciati il ballerino Roberto Bolle, il tenore Placido Domingo e il compositore Fabio Vacchi. Attesa anche una coppia inedita: la cantante Ornella Vanoni in compagnia del rapper Marracash. Sul fronte più pop attesi i cantautori Cesare Cremonini e Diodato e i cantanti-giurati del programma televisivo "X Factor" Manuel Agnelli e Emma Marrone. Ancora nessuna conferma sulla presenza di Chiara Ferragni e Fedez.