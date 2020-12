Prima neve nell'Oltrepo: attesa anche nel resto della Lombardia

Neve nell'Oltrepo: attesa anche nel resto della Lombardia

Dalle 16 di ieri ha nevicato sulle colline dell'Oltrepo con i fiocchi arrivati come previsto dai metereologi che hanno dato neve anche in pianura da oggi sia nel Pavese che in Lomellina. Tutto causato da un'area di bassa pressione in arrivo dal nord-Europa verso il Mediterraneo centrale. Le precipitazioni nevose fino a bassa quota anche in provincia di Pavia si estenderanno poi al resto del Lombardia dove sono scattati i piani neve.

E già in alcuni quartieri di Milano i cittadini si sono svegliati con una debole nevicata, che non ha attaccato al suolo. In centro, in zona Ovest e Sud Ovest, dal cielo sono scesi i primi fiocchi. Il meteo prevede, tra oggi e venerdi', altre leggere nevicate, soprattutto al mattino, ma per la neve vera bisognera' aspettare.