Prima della Scala di Milano, ci sarà Mattarella ma non Meloni

"Alla Prima della Scala ci sarà il Presidente Mattarella e non ci sarà la premier Giorgia Meloni. Ci sarà inoltre il ministro della Cultura Alessandro Giuli". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della deposizione delle corone al Sacrario dei Caduti Milanesi in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.









Grande Brera, obiettivo inaugurazione il 7 dicembre





In merito invece all'inaugurazione prevista il 7 dicembre di Palazzo Citterio e quindi della 'Grande Brera', a rischio di rinvio per la carenza di personale denunciata dai sindacati, il sindaco ha commentato: "Ovviamente essendo un museo dello Stato non ci metto molto becco e non ho un'idea precisa, ne ho parlato col soprintendente, a cui ho detto che sarebbe una buona occasione per Milano nella giornata degli Ambrogini e della prima della Scala che ci fosse anche Palazzo Citterio. Dopodiché, è nelle sue mani".