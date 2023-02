Primarie Pd, nel circolo più progressista di Milano è avanti Schlein

Primarie Pd, nel circolo più progressista di Milano avanti Schlein

Primarie del Pd, si è concluso nei circoli il voto riservato ai soli tesserati. A livello nazionale il governatore emiliano Stefano Bonaccini è al 55% ed ha 20 punti di vantaggio sulla principale competitor Elly Schlein, che si attesta al 33%. Cuperlo avrebbe ottenuto il 7,72% e De Micheli il 3,77. I voti dei circoli in Lazio e Lombardia giungeranno domenica prossima, con una propoga concessa per via delle Regionali. In alcuni circoli tuttavia si è già votato. E colpisce in particolare il dato proveniente dal circolo milanese 02Pd di via Eustachi. Il più progressista del capoluogo lombardo e - di conseguenza - tra i più progressisti d'Italia. Qui si piazza davanti Elly Schlein, con quasi la metà dei consensi: 70 voti su 155. Bonaccini segue con 64, quindi Cuperlo (13) e De Micheli. Un segnale, in attesa che la parola passi ai simpatizzanti il 26 febbraio.