Prix Italia, Foa: farlo a Milano in presenza scommessa vinta



"La cultura è vita, ispirazione e gioia. E l'Italia è il Paese della cultura per eccellenza. Quando abbiamo deciso di farlo a Milano, in presenza, era una scommessa, era il mese di dicembre e nessuno sapeva come sarebbe stata la situazione oggi. Ma ci abbiamo creduto, siamo stati fortunati evidentemente, ma è una fortuna che aiuta gli audaci. La cultura è fondamentale. Abbiamo avuto tantissime adesioni, oltre 240 partecipanti al premio. C'è una gran voglia di ripartire, di vivere la cultura. È uno sprone a tutto il Paese, è uno dei motori spirituali della nostra esistenza. Noi ci crediamo a fondo e questo Prix Italia lo dimostra ancora una volta". Lo ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, alla Scala di Milano a margine dell'inaugurazione del Prix Italia.







