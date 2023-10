Probabile faida con Rondo da Sosa. Arresto Shiva, proseguono le indagini

L'agguato dell'11 luglio a cui Andrea Arrigoni, il trapper noto come Shiva, ha reagito sparando ai due aggressori rientrerebbe in una faida con la crew riconducibile a Rondo da Sosa, alias Mattia Barbieri. E' quanto emerge dalle indagini della Procura di Milano condotte dalla Squadra mobile che hanno portato all'arresto del cantante legnanese di 24 anni per tentato omicidio.

Gli investigatori della terza sezione hanno ricostruito che nel mese precedente si sarebbe verificate due risse a Milano

Gli investigatori della terza sezione hanno ricostruito che nel mese precedente si sarebbe verificate due risse a Milano in cui il gruppo di Rondo da Sosa (non indagato) avrebbe avuto la peggio. Da qui ci sarebbe stato il tentativo di vendetta.