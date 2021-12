"Probabilmente lo sciopero è sbagliato": Sala contestato. VIDEO

"Probabilmente lo sciopero è sbagliato": Sala contestato

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e' stato contestato durante il suo intervento istituzionale alla cerimonia per il 52esimo anniversario della strage di Piazza Fontana nel pomeriggio di ieri, domenica 12 dicembre. A suscitare proteste e fischi e' stato il passaggio del discorso del primo cittadino sullo sciopero generale del 16 dicembre indetto da Gcil e Uil. "Probabilmente lo sciopero e' sbagliato ma e' un diritto. Non spetta a me giudicare", e' stata la frase detta da Sala che ha dato il via alla contestazione. "Non mi fate pentire di quello di cui stavo dicendo", e' stata la risposta di Sala agli attacchi di alcuni contestatori. Dopo una serie di battibecchi, in cui il sindaco ha anche perso la pazienza invitando un interlocutore "a non dire cazzate", il primo cittadino e' riuscito a concludere il suo discorso.

Sala: "Ho sentito giudizi molto superficiali

A margine della commemorazione Sala è tornato sull'episodio: "Stavo dicendo probabilmente il contrario, che in questo momento in cui il lavoro lo si perde attraverso un Whatsapp la difesa a volte avviene anche attraverso uno sciopero", ha commentato Sala con i cronisti al termine della cerimonia mentre un isolato contestatore gli urlava "vergogna" per aver "attaccato il sindacato". "Non so se sia giusto o sbagliato lo sciopero - ha rimarcato il sindaco - ma so di aver sentito molti giudizi superficiali di persone che non ne sapevano tanto e che non erano al tavolo di quelle trattative, per cui in questo momento c'e' bisogno di grande, grande equilibrio". Poco prima, con la commemorazione ancora in corso, il sindaco aveva ricevuto dal palco il sostegno di Paolo Silva, vicepresidente associazione familiari di Piazza Fontana. "Chiedo la cortesia di non interrompere questa manifestazione che per noi e' sacra. Siamo qui per ricordare i nostri morti, vergognatevi", ha poi detto Silva rivolgendosi ai contestatori in piazza.