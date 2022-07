Processo Genovese, il legale: “Anche l’ex fidanzata vittima di Alberto”

Anche Sarah Borruso deve essere considerata una vittima di Alberto Genovese". E' quanto ha sostenuto l'avvocato Gianmaria Palminteri, legale dell'allora fidanzata dell'ex imprenditore del web nel processo con rito abbreviato in cui la giovane è imputata per violenza sessuale di gruppo per gli abusi che avrebbe commesso insieme Genovese ai danni di una 23enne durante una festa a base di alcol e droga a Villa Lolita a Ibiza. Per la difesa, Borruso, seppure partecipe, non ha fornito "alcun contribuito materiale" alla violenza. La procura ha chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi per la ragazza. Assoluzione con la formula piu' ampia l'istanza al gup Chiara Valori del legale Palminteri. Dopo una breve pausa, e' iniziato l'intervento dei difensori di Genovese.