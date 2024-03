Processo Grillo: all'udienza il padre di 'Roberta' e altri due testimoni

Processo Ciro Grillo: all'udienza il padre di 'Roberta' e altri due testimoni

Oggi tre testimoni delle parti civili saranno sentiti a porte chiuse in tribunale a Tempio Pausania, in Sardegna, alla ripresa del processo per violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e tre suoi amici genovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Si comincerà con le testimonianze del padre di 'Roberta' (nome di fantasia), parte offesa nel processo assieme alla principale accusatrice dei quattro ragazzi. 'Silvia' (altro nome di fantasia), studentessa italo-norvegese ora 23enne, ha denunciato di essere stata stuprata la notte fra il 16 e il 17 luglio del 2019 in una villetta del Pevero, in Costa Smeralda, in uso alla famiglia Grillo.

Indagini sulla denuncia di 'Silvia': testimonianze cruciali

L'amicizia fra le due ragazze è finita nella primavera del 2020, poco prima che arrivasse la chiamata del pm di Tempio Pausania che stava conducendo le indagini, dopo la denuncia presentata da 'Silvia' al rientro a Milano. Solo dopo un anno 'Roberta' è venuta a conoscenza che, a sua insaputa, tre dei quattro ragazzi (Corsiglia è estraneo al fatto) avevano girato immagini oscene davanti a lei mentre dormiva quella notte di luglio. Oggi saranno sentiti anche la sorella di 'Silvia', all'epoca dei fatti minorenne, e lo psichiatra e psicoterapeuta della ragazza, Pablo Zuglian. Domani, dalle 10, invece, sarà sentita l'amica norvegese di 'Silvia', Mia (nome di fantasia) che sarà affiancata da un'interprete dall'inglese. La necessità della traduzione rischia di allungare i tempi di questa testimonianza, ritenuta importante perchè potrebbe far luce sulle confidenze che 'Silvia' le fece a distanza il 18 luglio 2019, il giorno dopo le presunte violenze durante la vacanza in Costa Smeralda.