Processo Pifferi, colpo di scena: lascia la pm Stagnaro

Verso un nuovo colpo di scena al processo nei confronti di Alessia Pifferi: la pm Rosaria Stagnaro, coassegnataria del fascicolo, avrebbe chiesto formalmente al procuratore capo Marcello Viola di lasciare. Stagnaro sarebbe in disaccordo con la scelta del collega pm Francesco De Tommasi di indagare le due psicologhe del carcere di San Vittore e l'avvocato difensore della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, Alessia Pontenani. Stagnaro non sarebbe stata informata dal collega della decisione assunta. La risposta di Viola è attesa già per domani. La prossima udienza del processo è il 4 marzo.