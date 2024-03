Processo Pifferi, gelo in aula tra pm e avvocata indagata

Nessun cenno e nemmeno uno scambio di sguardi in aula tra il pm di Milano Francesco De Tommasi e l'avvocatessa Alessia Pontenani all'inizio dell'udienza del processo a carico di Alessia Pifferi, la donna imputata per l'omicidio pluriaggravato della figlia Diana, abbandonata e lasciata morire di stenti nel luglio 2022.

L'indagine a carico dell'avvocato di Pifferi e la perizia che la dichiara capace di intendere

La legale e' stata indagata dal rappresentante della pubblica accusa in un indagine parallela con le accuse di favoreggiamento e falso insieme a due psicologhe del carcere San Vittore. Nell'aula della corte di assise, gremita da cronisti e telecamere, e' presente anche l'avvocato Corrado Limentani, che assiste la collega Pontenani. Quest'ultima ha chiesto ai giudici un rinvio per la discussione della perizia che ha trovato capace di intendere di volere Pifferi. Il presidente Ilio Mannucci Pacini ha deciso di sentire il perito Elvezio Pirfo e poi decidere sull'istanza difensiva.

Il perito: "Dalle sue psicologhe un intervento inappropriato"

"Nel diario clinico" di Alessia Pifferi "non c'e' mai una segnalazione di un rischio suicidiario o di scompensi psicotici. E neanche di comportamenti tipici di persone portatrici di disturbi cognitivi. Si rileva, invece, una situazione di una detenuta alla prima esperienza carceraria" con problemi "di natura depressiva fatta di preoccupazioni e tristezza. Nulla che potesse giustificare un intervento cosi' intensivo come quello a cui abbiamo assistito. L'intervento delle due psicologhe non era appropriato. E anche per quanto riguarda il test psicodiagnostico di Wais, il cui resoconto contiene parzialita' che lo rendono non attendibile". Lo ha affermato in aula lo psichiatra forense Elvezio Pirfo parlando della sua perizia. Le due psicologhe del carcere San Vittore sono state indagate in un fascicolo parallelo dal pm Francesco De Tommasi con le ipotesi di reato di falso e favoreggiamento mesi prima del deposito della relazione del perito nominato dalla corte di assise.