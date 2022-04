Processo Sole24Ore, Napoletano: "Sono estraneo agli illeciti"

Sole24Ore: falso numero di copie vendute, processo all'ex direttore

"Di quella presunta strategia diretta a taroccare il numero delle copie, io sono totalmente estraneo. Anzi, sono la prima delle vittime". Lo ha detto l'ex direttore del Sole24ore Roberto Napoletano rendendo dichiarazioni spontanee nel processo milanese in cui e' imputato per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato connesse a presunte irregolarita' sulla gestione finanziaria del gruppo editoriale. Rivolgendosi ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale il giornalista, ora alla guida del Quotidiano del Sud, ha rimarcato di aver svolto il ruolo di direttore del Sole 24ore "con la massima qualita' possibile" e di aver conseguito "risultati granitici".

"E' stata per me una sofferenza leggere e sentire che tutte queste copie vendute fossero false", ha aggiunto. Per lui la procura di Milano ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione.