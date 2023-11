Produceva droga in un box in affitto, arrestato 41enne

I carabinieri di Pioltello, nel Milanese, hanno tratto in arresto un 41enne italiano per detenzione illecita di sostanza stupefacente. I militari sono intervenuti al piano seminterrato di un condominio dove, all'interno di un box, sono stati rinvenuti 135 kg circa di sostanza vegetale, positiva al THC, suddivisa in 48 sacchi trasparenti contenuti in 2 fusti in plastica, 43 panetti pressati, 10 sacchetti e un secchio in plastica; 10 gr. di hashish in un involucro di cellophane; 3.250 euro in contanti di vario taglio e materiala utile alla produzione e confezionamento dello stupefacente. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Pioltello.