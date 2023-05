Prof accoltellata ad Abbiategrasso: lo studente arrestato per tentato omicidio

Professoressa accoltellata ad Abbiategrasso: lo studente arrestato per tentato omicidio

E' in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio aggravato lo studente di 16 anni che ieri mattina ha accoltellato la sua professoressa di italiano all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano). Il giovane e' piantonato dai carabinieri all'ospedale San Paolo di Milano dove si trova ricoverato nel reparto di neuropsichiatria dell'adolescenza. Il provvedimento, in attesa della convalida del gip competente, e' stato disposto dalla Procura dei minorenni.

Professoressa ferita: Elisabetta Condò è ancora in ospedale

E' ancora ricoverata in reparto all'ospedale di Legnano Elisabetta Condò, la professoressa aggredita. La donna ha riportato ferite alla testa con frattura dell'osso parietale destro, alla clavicola e all'avambraccio. Le coltellate sferrate dall'alunno hanno colpito l'arteria ulnare, nervi e tendini. Da una prima valutazione i medici hanno parlato di una prognosi di 35 giorni che, pero', potrebbe essere allungata.

Prima valutazione neuropsichiatrica del 16enne: "Soffrirebbe di un disturbo paranoide"

Lo studente soffrirebbe di un disturbo paranoide. E' questa la prima valutazione dei medici del reparto di neuropsichiatria adolescenziale dell'ospedale San Paolo di Milano dove è ricoverato dal pomeriggio lunedì.