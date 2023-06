Prof ferita ad Abbiategrasso, convalidato l'arresto dello studente

E' stato convalidato l'arresto del minorenne accusato di aver aggredito, lo scorso 29 maggio, con un coltello, una docente all'interno di un istituto scolastico di Abbiategrasso.

I reati contestati dalla Procura per i minorenni di Milano sono di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio.

La vittima, docente del giovane aggressore, ha riportato lesioni gravi al capo, in zona claveare e all'avambraccio destro.

Il ragazzo ai magistrati: "Non so perchè l'ho fatto"

Nel corso del colloquio con i magistrati, il ragazzo non è riuscito a fornire una giustificazione del gesto compiuto verso la prof. "Non so perché l'ho fatto", avrebbe infatti detto il minore interrogato sul fatto. Secondo i magistrati l'indagato "nel corso dell'udienza ha ammesso la propria responsabilit e non riuscendo a fornire una giustificazione per il gesto compiuto, non ha formulato alcuna riflessione critica rispetto alla gravità dei propri agiti".