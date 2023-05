Prof ferita: domani udienza di convalida per lo studente

Si svolgerà domani l'udienza di convalida dell'arresto per lo studente di 16 anni che lunedi' 29 maggio ha aggredito la sua professoressa di italiano e storia all'Iis Alessandrini di Abbiategrasso. Il gip del Tribunale dei minorenni sentirà il giovane alla presenza del suo avvocato all'ospedale San Paolo di Milano.

Lo studente è piantonato in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio aggravato per aver colpito ripetutamente la docente di 51 anni Elisabetta Condò alla testa, alla spalla e all'avambraccio destro con un coltello da caccia Bowie.