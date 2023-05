Professoressa accoltellata, Valditara visita la 52enne in ospedale

Professoressa accoltellata da uno studente 16enne all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso: il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che era a Milano per un incontro presso Mind, è andato a visitare la docente, ricoverata all'ospedale di Legnano, come mostra questa immagine in anteprima di Affaritaliani.it Milano. Il ministro ha portato alla 52enne, Elisabetta Condò, la solidarietà sua e del Governo e si è intrattenuto con i medici che stanno curando la donna, la quale non è in pericolo di vita ma sarebbe comunque ricoverata in codice rosso.

Valditara: "Vicinanza del Governo a tutti gli insegnanti italiani"

"Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia personale e dell'intero governo alla professoressa aggredita, una professoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere seguendo un ragazzo che in passato aveva gia' dimostrato alcune problematicita'". Così Giuseppe Valditara, in una dichiarazione video pubblicata su Facebook, dopo aver fatto visita in ospedale alla professoressa ferita oggi da uno studente in una scuola di Abbiategrasso (Milano). "Con questa testimonianza - ha spiegato il ministro - voglio esprimere la nostra vicinanza a tutti gli insegnanti italiani e anche cogliere l'occasione perche' si rifletta attentamente sull'introduzione dello psicologo a scuola soprattutto in un momento particolarmente difficile anche a seguito dell'emergenza Covid. Il disagio psicologico dei ragazzi nelle scuole e' aumentato in modo significativo" ha concluso.

Valditara: "Lo Stato dovrà chiedere il risarcimento del danno di immagine costituendosi parte civile"

"Abbiamo già interessato l'avvocatura dello Stato in diversi casi, per mettere a disposizione la difesa legale. Valutiamo anche l'episodio di oggi. Ma certamente negli episodi gravi - aveva spiegato in mattinata Valditara- lo Stato dovrà chiedere direttamente anche il risarcimento del danno di immagine affiancandosi all'azione del docente, quindi costituendosi come parte civile nel processo". "Io non riesco a immaginare come un insegnante possa essere aggredito in una classe - ha proseguito il ministro - Questo testimonia un problema sociale rilevante. Ed è in parte anche conseguenza di quello che è successo negli anni passati con il Covid. La didattica a distanza ha rotto quelle relazioni umane. La scuola è una grande comunità educante, il rapporto di personalizzazione è decisivo".