Protesta dei trattori: 250 mezzi al casello di Melegnano

Oltre 250 trattori "parcheggiati" davanti al casello autostradale di Melegnano: è la protesta degli agricoltori di Milano, Pavia e Lodi guidati dal coordinamento nazionale di 'Riscatto Agrario' per protestare contro le politiche dell'Unione europea nel settore. Filippo Goglio, organizzatore del presidio, ha spiegato: "Andando avanti così rischiamo tutti, prima o poi, di chiudere". "Non siamo contro il Governo - ha aggiunto -: siamo per l'Italia. Ecco perchè come simbolo della nostra battaglia abbiamo scelto la bandiera italiana con il trattore raffigurato".