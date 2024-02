Protesta trattori, corteo a Melegnano: traffico rallentato

Protesta trattori, traffico rallentato vicino al casello dell'A1

Gli agricoltori del coordinamento Riscatto Agricolo in protesta a Melegnano, in provincia di Milano, hanno bloccato il traffico sulla strada Binasca nella zona del casello dell'Autostrada del Sole sfilando in corteo con i trattori per un'ora. Tra clacson, luci e bandiere italiane al vento hanno percorso via Vittorio Veneto, via Marconi, via Roma, via Frisi, via Dezza, via Battisti per poi tornare sulla statale via Emilia e al campo base di fianco al casello della A1.

Contemporaneamente il sindaco di Melegnano Vito Bellomo è arrivato sul posto chiamato dagli stessi agricoltori che hanno chiesto di poter sfilare, oggi pomeriggio, per le vie del centro di Melegnano per sensibilizzare anche la popolazione locale sulle motivazioni della loro mobilitazione che rimane in protesta con il Green Deal europeo.