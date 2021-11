Accesso al credito e ripresa PMI, firmato protocollo d'intesa



Finlombarda Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Odcec Milano) hanno siglato un protocollo di intesa volto alla promozione delle iniziative di sostegno all’accesso al credito e la ripresa economica delle Pmi lombarde. L’accordo rinnova e rilancia quello siglato nel 2019 in un contesto ora caratterizzato dai riflessi economici innescati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 su imprese, professionisti e lavoratori.

Finlombarda ha attivato interventi senza precedenti per fronteggiare le conseguenze della pandemia, stanziando più di 1,52 miliardi di euro di risorse proprie su nuovi strumenti finanziari per la ripresa del tessuto produttivo lombardo (+67 percento di nuove imprese finanziate nel periodo luglio 2020 – luglio 2021) ed erogando credito (finanziamenti e contributi) a oltre 6.500 imprese nel biennio ‘20-’21.

La partnership punta a mettere a fattor comune competenze, conoscenze ed esperienze di entrambi i firmatari a beneficio del sistema imprenditoriale lombardo, attraverso azioni di comunicazione congiunte: tra queste, incontri tematici di approfondimento, diffusione di materiale informativo sulle iniziative in gestione presso la finanziaria regionale, attività di educazione finanziaria e orientamento rivolta agli Iscritti all’Ordine per assistere le imprese nelle scelte economico-finanziarie, decisive per la competitività e il loro futuro.

“Riteniamo fondamentale il ruolo svolto dai commercialisti, quali referenti del mondo delle imprese in tutte le fasi della loro attività. L’intesa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione con gli stakeholder territoriali per dare massima diffusione alle opportunità di finanziamento per il rilancio delle imprese e conferma il nostro impegno nell’essere concretamente al fianco del sistema imprenditoriale lombardo”, ha spiegato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa.

‘‘Siamo lieti di proseguire la collaborazione con Finlombarda per il rilancio del sistema imprenditoriale del nostro territorio. Questo accordo valorizza il nostro ruolo di intermediari tra il Paese reale e le Istituzioni e, di fatto, riconosce a noi commercialisti il possesso di quelle competenze necessarie per poter uscire dalla crisi economica e rilanciare il Paese”, ha dichiarato Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano.