Prova a sedare una rissa ma riceve una coltellata

Questa mattina, alle 5 circa, i carabinieri di Rozzano, in provincia di Milano, sono intervenuti in quella via Peonie, dove era stata segnalata una persona ferita da arma da taglio. Sul posto i militari hanno ricostruito che un italiano 45enne aveva ospitato per la notte presso il proprio appartamento due conoscenti di nazionalità marocchina, uno dei quali, 36enne, è intervenuto per sedare una lite per futili motivi scoppiata in casa tra il 45enne e l'altro ospite.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari e trasportato in codice giallo presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano

Quest'ultimo, in seguito alla lite, ha prelevato un coltello da cucina, e ha colpito il 36enne nella parte bassa dell'addome, per poi fuggire a piedi. La vittima è stata soccorsa dai sanitari e trasportato in codice giallo presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano, non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per identificare l'aggressore e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.