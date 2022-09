Prove di congresso Pd a Milano. Due correnti, due eventi in due ore

Chiamale se vuoi... correnti. A una settimana dal voto si preannuncia che cosa succederà appena dopo il 25 settembre grazie a due iniziative elettorali concomitanti. L'effetto è straniante. Lunedì 19, oggi, alle ore 18 si incontrano allo spazio Open Barbara Pollastrini, Antonio Misiani, Gianni Cuperlo, Silvia Roggiani e Vinicio Peluffo. Gli ultimi due sono i segretari metropolitano e regionale. Di fatto, la corrente dei "cuperliani" e infatti il titolo è "Il 25 settembre scegli alla parola sinistra". Introdotti da un saluto di Beppe Sala.

Alle 21 l'evento con Carlo Cottarelli: futuro segretario?

Alle ore 21, al circolo Bellezza, Roggiani e Peluffo si trasferiscono a introdurre Alessandro Alfieri, Simona Malpezzi, Anna Scavuzzo e Filippo Barberis per il convegno "Il Pd del Nord e la sfida del governo". Ospite d'onore, oltre a Carlo Cottarelli, sicuramente il governatore Stefano Bonaccini, dato per essere uno degli sfidanti per il post Letta, e probabilmente - vista la bravura - il più accreditato come futuro segretario. Rimane la domanda di fondo: ma qual è la logica di fare due eventi a distanza di due ore nella stessa città, con due correnti differenti?