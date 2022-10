Province lombarde "più mafiose": "Milano, Monza-Brianza e Como in testa"

Le province lombarde più "contaminate" da fenomeni mafiosi sono Milano, Monza-Brianza e Como; mentre finora sono state meno toccate Lodi E Sondrio. Su quest’ultimo territorio è tuttavia necessario mantenere alta l’attenzione, in ragione del grande movimento di capitali e dal grande ritorno economico che si prevede per le Olimpiadi invernali del 2026. E' quanto emerso dal report sulla presenza mafiosa in Lombardia,dopo il biennio di pandemia e nel contesto della crisi economica, presentato dalla commissione antimafia regionale.

Progetto di Nando Dalla Chiesa che esamina le principali dinamiche evolutive dell’infiltrazione della criminalità

Come ha spiegato il responsabile del progetto di ricerca, il professor Nando Dalla Chiesa, il report esamina le principali dinamiche evolutive dell’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche in Lombardia nel periodo 2018-2021, anni in cui la crisi senza precedenti di interi comparti del commercio e del turismo prodotta dal lockdown e dalla “rivoluzione passiva” delle relazioni sociali, ha aperto varchi veloci e inaspettati in aree vitali dell’economia lombarda.