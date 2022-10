“Provocano caos e pericoli”. Così Como dice no ai monopattini elettrici

Como ha detto no, almeno per il momento, ai monopattini elettrici. L'amministrazione comunale, secondo quanto riporta oggi dalla Provincia di Como, ha rifiutato 22 proposte giunte da aziende private per organizzare il noleggio dei monopattini e la risposta sarebbe stata sempre negativa "perché questi nuovi mezzi di trasporto provocano caos e pericoli".

Annunciata una stretta al parco già circolante

I monopattini elettrici però sono già presenti, a Como, come in tantissime altre città d'Italia, ma sono attualmente "gestiti da App che non sono state autorizzate". Il Comune ha quindi promesso una stretta anche al parco già circolante, e ha annunciato di voler liberare al piu' presto il centro da questi mezzi che vengono parcheggiati "ovunque".