PTA Group e Nhood inaugurano la torre ledwall più grande d'Italia in un mall

PTA Group e Nhood inaugurano a Merlata Bloom Milano la torre ledwall più grande d’Italia all’interno di un mall

Entra a far parte del circuito DOOH di PTA Group, società specializzata da oltre 30 anni in soluzioni di marketing su misura connesse al mondo del retail internazionale, il nuovo impianto iconico di Merlata Bloom Milano - realizzato grazie alla sinergia e alla condivisione di obiettivi con la società di gestione Nhood Services Italy - e che completa l’offerta di 24 schermi totem di grande formato già presenti all’interno del lifestyle center. La nuova Torre Ascensore Panoramic Ledwall rappresenta la torre ledwall più grande d’Italia all’interno di un mall, ed è composta da oltre 105mq di superfice, tecnologia transparent di ultima generazione con passo ridotto 2,6 px in grado di garantire ottima visibilità in HD 4K a qualsiasi distanza ed angolo di visione all’interno del Lifestyle Center.

Torre Ascensore Panoramic Ledwall, un innovativo canale di comunicazioneper il retail media

PTA Group, fornitore e concessionaria esclusiva del nuovo progetto, celebra l’inaugurazione del nuovo impianto iconico DOOH dedicato al retail media attraverso la produzione e la veicolazione di un emozionante contenuto 3D che, in modo vivace e colorato, racconta l’essenza ed i valori di PTA. Nhood, società di gestione e commercializzazione di Merlata Bloom Milano, con il suo team Specialty Leasing ha supportato il partner nella realizzazione del nuovo circuito digitale di Merlata Bloom, con l’obiettivo di inserire nuovi strumenti per il Retail e l’Intrattenimento in uno dei più iconici angoli del Lifestyle Center, e sviluppare una progettualità altamente innovativa per il digital signage, garantendo alti standard qualitativi.

Pozzini (PTA Group): "Collaboriamo verso soluzioni personalizzate di retail"

“Ringraziamo Nhood per aver individuato in PTA un valido partner per il raggiungimento degli obiettivi di crescita ed aver costruito un rapporto di reciproca fiducia. Grazie alla realizzazione di questo iconico progetto siamo certi che PTA possa sempre più proiettarsi verso il ruolo di leader di mercato nel DOOH e del retail media dimostrando quanto per noi sia importante collaborare con la tradizionale attenzione verso soluzioni personalizzate ad hoc studiate per le esigenze dei nostri clienti”, racconta Cesare Pozzini, Head of Retail Media DOOH di PTA Group.

Porcu (Nhood): "Un nuovo media iconico e rivoluzionario a Merlata Bloom"

“Abbiamo accompagnato Merlata Bloom nella creazione di un’infrastruttura digitale fortemente innovativa, individuando in PTA il partner giusto, con l’obiettivo di dare forma a concept inediti di intrattenimento e comunicazione della galleria verso i visitatori, e l’impegno nel creare valore aggiunto per l’asset gestito”, dichiara Giancarlo Porcu, Head of Leasing & Specialty Leasing Nhood Services Italy. La realizzazione di contenuti 3D è un’ulteriore soluzione di nuove opportunità comunicative che PTA suggerisce ai propri clienti all’interno del circuito in esclusiva Digital Premium Mall.