Pugilato, trionfo di Alice Cantore. Medaglia d’oro per l’atleta della Kombat

La pugile della palestra Kombat Academy di Vimodrone Alice Cantore partecipa per la prima volta ai campionati italiani femminili di pugilato e conquista la medaglia d’oro, realizzando il suo sogno nel cassetto.

La finale a Mondovì, in Piemonte

La finale nazionale Youth 66 chilogrammi, che si è tenuta nella cornice di Mondovì, in provincia di Cuneo, ha visto la giovane lombarda confrontarsi con un’atleta campana. Alice, con il coraggio e la grinta che la contraddistinguono, è riuscita a prendere sin da subito la misura e grazie ai duri colpi messi a segno, ha chiuso il match prima del limite, sul finire della seconda ripresa.

Una vittoria schiacciante

“Cantore vince in maniera chiara, in maniera netta, questo titolo italiano”, con queste parole si chiude la telecronaca del giornalista Remo d’Acierno. Una vittoria schiacciante che ha portato l’arbitro a decretare la fine dell’incontro dopo il quarto conteggio inferto all’avversaria.

La straordinaria carriera di Alice

Alice ha iniziato la sua carriera agonistica nel marzo 2022 e in soli 8 mesi ha disputato ben 9 match, la maggior parte internazionali: dall’Irlanda alla Danimarca, passando per la Svezia; esperienze rilevanti maturate con avversarie di livello che le hanno permesso di crescere a livello di tecnica e di tempra. “Non capita a tutti di disputare così tanti match in così poco tempo. Quelle internazionali state opportunità che ho voluto offrirle perché credo nelle sue potenzialità e oggi mi dico estremamente soddisfatto del risultato ottenuto e appagato di tutti gli sforzi fatti. In soli tre anni abbiamo portato a casa quattro medaglie tricolore di cui due titoli italiani… e ora guardiamo al prossimo, con la dedizione e l’impegno di cui siamo capaci” commenta Alessandro Balzari, tecnico di pugilato della Kombat Academy.