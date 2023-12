Pullman fuori strada a Pavia, 3 ricoverati, non sono gravi

Un pullman di linea questo pomeriggio, poco dopo le 16, si è ribaltato su un lato a Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia. Sul posto sono state valutate 12 persone che si trovavano a bordo del mezzo, di cui 3 sono state ospedalizzate al San Matteo di Pavia. Sono una ragazza di 16 anni, ricoverata per un trauma cranico in Codice Giallo, una giovane di 25 anni, sempre per trauma cranico e al bacino in Codice Giallo e il conducente del mezzo che ha riportato un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti 2 mezzi di soccorso avanzato (automedica + auto infermieristica), 3 ambulanze, VVF e FFOO.