Pure Lupi pensa al ritiro? Intanto Sala va a una stella (Michelin). Inside

Pure Lupi pensa al ritiro? Intanto Sala va a una stella (Michelin).

Se fosse un film, sarebbe Highlander (ne rimarrà solo uno). Se fosse un libro, sarebbe "Cent'anni di solitudine" (degli aspiranti candidati). Se fosse una canzone sarebbe "So lonely" dei Police (dedicata a Beppe Sala). Certo è che la continua e spasmodica ricerca di un candidato potrebbe registrare un'altra clamorosa defezione. Tutti i vertici politici stanno sentendo da Maurizio Lupi la stessa canzone: "Non so se sono disponibile". Quindi l'ultimo punto di caduta, il candidato politico che Silvio Berlusconi vorrebbe potrebbe cessare di essere l'ultima alternativa. Potrebbe anche essere una posa per far sì che tutti glielo chiedano con convinzione, ma ad oggi i rumors dicono questo. Così come dicono che Andrea Farinet, complici problemi personali insondabili, abbia ormai detto no grazie (ma chissà, magari ci ripensa). E Luca Bernardo? Piace a tutti, ma Arcore è in silenzio, per adesso, pensando a Lupi. Urge però prendere una decisione. Già per la campagna elettorale di luglio è troppo tardi, ma ormai le liste bisogna farle, e consegnare una squadra e delle liste a un candidato sindaco è come preparargli un pacchetto chiuso dalle conseguenze potenzialmente devastanti se dovesse vincere. Beppe Sala, intanto, continua il suo percorso. E se il Movimento 5 Stelle non è più un problema (visto che è scomparso, inghiottito dalle polemiche tra Grillo e Conte), si "consola" con una stella sola. Quella che porta sul petto lo chef Tommaso Arrigoni, anima del ristorante "Innocenti Evasioni" dove Beppe Sala intratterrà i suoi ospiti in una cena di fund raising l'8 luglio.

