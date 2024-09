PwC Italia e Accademia Carrara: le opere di Sedicente Moradi alla Torre PwC e poi a Bergamo

Si arricchisce di un nuovo importante tassello la collaborazione tra PwC Italia e Accademia Carrara di Bergamo. La piazza antistante la Torre PwC a Milano ospiterà fino al 12 settembre le opere in legno dell’artista Sedicente Moradi. Le installazioni organiche itineranti raffiguranti coccodrilli, cerbiatti, orsi e lupi muoveranno poi verso gli spazi de “i Giardini PwC” di Accademia Carrara a Bergamo che apriranno al pubblico il 20 settembre.

Toselli (PwC Italia): “Orgogliosi di questa collaborazione artistica e della sua anima green”

“La nostra organizzazione ha accolto questo progetto artistico con grande entusiasmo, perché condivide il grande e importante messaggio di ascolto e dialogo con l’ambiente che è alla base dell’anima ‘green’ della nostra collaborazione con Accademia Carrara” ha dichiarato Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato PwC Italia.

Ai microfoni di Affaritaliani.it Milano ha poi ricordato la longevità della collaborazione con l’istituzione bergamasca, memoria e simbolo del collezionismo italiano e ha aggiunto: “Ci riempie di orgoglio aver ospitato temporaneamente nei nostri spazi milanesi il lavoro, il talento e le opere di questo artista che ci accompagnerà anche nel prossimo importante passo del nostro percorso con Accademia Carrara che vedrà l’apertura de “i Giardini PwC”.”

“La forza, la paura e la meraviglia” l’artista Sedicente Moradi racconta ad Affari il significato delle sue installazioni

“La forza, la paura e la meraviglia”: questo il titolo delle installazioni realizzate da Sedicente Moradi pensate ad hoc per questo progetto e che vogliono essere raffigurazioni simboliche dell’ambizione umana e portatrici del valore imprescindibile della sostenibilità ambientale, come ha raccontato in questa video-intervista.

Artista fiorentino, classe 1980, Sedicente Moradi dà vita a sculture strabilianti con materiali di recupero come rami secchi e foglie. Installazioni in cui viene eliminata ogni infrastruttura tra l’opera e l’osservatore finale e il legno diventa il medium con cui realizza creature che dialogano con l’ambiente in cui sono inserite: figure familiari e riconoscibili che interagiscono con il paesaggio e con chi quel paesaggio lo vive.

Opere ecosostenibili, in quanto il metodo di lavoro dell’artista prevede che le fasi di raccolta e lavorazione dei materiali di recupero e di collocazione avvengano il più possibile in loco per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Inoltre il legno è in grado di assorbire e raccontare l’essenza di un paesaggio, conserva e comunica la memoria degli eventi (anche atmosferici) che lo hanno segnato.

Con questo progetto si racconta come, attraverso lo spazio verde dei nuovi giardini, le tematiche green interessino tanto un’organizzazione come PwC quanto un museo come l’Accademia Carrara. Le opere dopo la prima tappa in Torre PwC, proseguono il loro percorso e, dal 20 settembre, saranno in mostra ne “i Giardini PwC” di Accademia Carrara. Dall’installazione all’interno dell’architettura pensata da Daniel Libeskind, le sculture saranno esposte all’aperto, nello spazio green del Museo di Bergamo che apre ai visitatori del museo, alla cittadinanza e ai turisti.

Bonaldi (Fondazione Accademia Carrara): “Con queste opere valorizziamo la relazione tra arte e natura, tra impresa e cultura”

“I Giardini PwC sono prossimi all’apertura” ha spiegato Gianpietro Bonaldi, General Manager Fondazione Accademia Carrara. “Saranno un nuovo spazio verde per Bergamo, per la Carrara, per chiunque lo vorrà vivere. Attraverso le opere del Sedicente Moradi, create nella sede milanese di PwC progettata da Daniel Libeskind, raccontiamo la relazione possibile e necessaria tra arte e natura, ma anche quella altrettanto virtuosa tra impresa e cultura. Nell’attesa che raggiungano i nostri giardini, i Giardini PwC.”

Sacchi (Comune di Milano): “Quello tra PwC e Accademia Carrara esempio virtuoso di sostegno alla cultura”

Una collaborazione virtuosa su cui ha voluto porre l’accento anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del progetto. Impegnato proprio in questi giorni nel Forum Cultura, Sacchi ha tenuto a rimarcare come quello tra PwC Italia e Accademia Carrara sia “una bellissima operazione culturale” che rappresenta un modello in grado di portare risultati concreti, solidi ed evidenti a tutti.

Carnevali (Sindaca di Bergamo): “Con i Giardini PwC la Carrara acquisisce una dimensione europea”

"Come Presidente della Fondazione e Sindaca di Bergamo, la rinascita dei giardini del Museo aperti anche al pubblico - per la prima volta da oltre due secoli - in un angolo inconsueto incastonato tra i borghi e Città Alta, segna una forte valorizzazione della Carrara che, completando anche la funzionalità dei suoi servizi, acquisisce sempre più una dimensione europea” è stato il messaggio portato all’attenzione da Elena Carnevali, Presidente Fondazione Accademia Carrara e Sindaca di Bergamo che ha tenuto a ringraziare Giorgio Gori e Nadia Ghisalberti, Presidente della Fondazione e Sindaco e Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo dal 2014 al 2024, “che hanno sempre creduto e investito nella valorizzazione e internazionalizzazione di Accademia Carrara. Ritengo rilevante il ruolo dei nostri cofondatori come PwC che, con la loro presenza nella Fondazione, mostra un ennesimo e importante momento di arricchimento della governance dell’istituzione”.

I Giardini PwC possibili anche grazie all’impegno di Regione Lombardia e Comune di Bergamo

Grazie all’impegno di Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Fondazione Accademia Carrara, con il sostegno di PwC, si aprono al pubblico, per la prima volta, gli oltre 3.000 metri quadri adiacenti alla storica sede museale. Un grande investimento che ha consentito di realizzare il progetto di riqualificazione, firmato dall’architetto Antonio Ravalli con la collaborazione di INOUT architettura per la parte paesaggistica e che include: i giardini, il camminamento - che permette il passaggio dalle sale del museo verso l’esterno - e il Bù Bistrot in Carrara.

I Giardini PwC sono un luogo di sosta prima e dopo l’esperienza dell’arte; la configurazione storica prevede diversi terrazzamenti in cui il presente dialoga con il passato. Unione di natura e cultura, storia, arte e architettura, ma anche un possibile punto di ritrovo e partenza per passeggiate verso Città Alta o Borgo Santa Caterina.

I Giardini, intitolati a PwC - organizzazione che offre alle imprese servizi fiscali, legali, di revisione contabile e di consulenza – sono parte dell’accordo siglato a inizio 2022 che sostiene grandi eventi e attività del museo e il cui ingresso dell’organizzazione nella Fondazione come cofondatore ha segnato un ennesimo e importante momento di arricchimento della governance dell’istituzione.

Luoghi di inclusione della comunità, valorizzazione del patrimonio paesaggistico, creazione di nuove opportunità, sostenibilità ambientale che, con l’installazione delle opere del Sedicente Moradi, prolungano l’esperienza artistica portandola anche all’esterno delle sale della Carrara. I Giardini PwC offriranno nuove esperienze, nuovi spazi e un palinsesto di iniziative e appuntamenti culturali.