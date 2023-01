Qatar Gate, detective belgi a Milano. Domani attesi in Procura

Sono attesi per domani in mattinata in Procura a Milano i detective belgi che indagano su Qatargate, l'indagine che ha fatto emergere un sistema di corruzione che ha coinvolto alcuni parlamentari o ex parlamentari europei e che ha portato in carcere l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, l'ex suo collaboratore Francesco Giorgi, e l'ex vice presidente Ue Eva Kaili e che, in Italia, ha portato ai domiciliari la moglie e la figlia dell' stesso Panzeri e la commercialista di famiglia, Monica Rossana Bellini, destinatarie di un mandato di arresto europeo.

Incontreranno i magistrati, innanzitutto il procuratore Marcello Viola, e la Gdf

Da quanto si è saputo, inquirenti e investigatori di Bruxelles arriveranno al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese a metà mattina. Oltre ad alcune attività tecniche, come le copie forensi dei dispositivi informatici, come pc e telefoni, sequestrati dalle Fiamme Gialle a partire dal 9 dicembre, con i fermi di Silvia Panzeri e Maria Doloresi Colleoni, e proseguiti con l'arresto della scorsa settimana della commercialista, si incontreranno con i magistrati, innanzitutto il procuratore Marcello Viola, e la Gdf per fare il punto della situazione e coordinare l'attività in vista di ulteriori ordini di investigazione europea. Non si esclude la presenza del giudice istruttore Michel Claise. A Milano, inoltre, si sta valutando l'eventuale apertura di un fascicolo autonomo per riciclaggio.