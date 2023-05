Qatargate, commercialista Bellini indagata a Milano per riciclaggio

Qatargate, Bellini indagata a Milano per riciclaggio

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di riciclaggio, Monica Rossana Bellini, la commercialista vicina alla famiglia Panzeri e Francesco Giorgi coinvolti nello scandalo Qatargate.

L'iscrizione si aggiunge a quelle di Manfred Forte e Dario Vittoria Scola, i due soci della Equality Consultancy e presunti prestanome Luciano e Stefano Giorgi, rispettivamente padre e fratello dell'ex assistente parlamentare Francesco. Attraverso la societa', costituita nel dicembre 2018 e chiusa nel 2021, sarebbero - secondo l'accusa - transitate le somme, circa 300mila euro, della presunta corruzione per favorire all'Europarlamento le posizioni Qatar e Marocco. La scelta di indagare Bellini, che deteneva una piccola quota, è stata fatta dopo un confronto degli inquirenti italiani con i colleghi belgi al fine di evitare un possibile "ne bis in idem", ovvero una doppia incriminazione per la stessa accusa