Qatargate, la Procura di Milano aprirà un fascicolo autonomo

Il giudice belga Michel Claise ha lasciato Milano, ma, come riferisce Adnkronos, la collaborazione con la procura meneghina prosegue sull'inchiesta Qatargate. In attesa che i documenti e i file acquisiti a casa della famiglia dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e della commercialista Monica Rossana Bellini vengano analizzati a Bruxelles, le indagini proseguono anche su altri versanti e - da quanto emerge - si attendono nuove richieste per accertamenti bancari. La 'due giorni' milanese non resterà una visita isolata: i titolari belgi dell'indagine sulla presunta corruzione all'interno del Parlamento europeo sono pronti a uno scambio di informazioni sempre maggiore visto che la procura di Milano sarebbe intenzionata, in tempi brevi, ad aprire un fascicolo autonomo con l'ipotesi di riciclaggio.