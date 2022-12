Qatargate, perquisita la casa di Giorgi nel Milanese: sequestrati 20mila euro

Qatargate, perquisita la casa di Giorgi ad Abbiategrasso: sequestrati 20mila euro

Il Qatargate arriva a Milano. Non solo per i trascorsi politici meneghini di Antonio Panzeri. Questa mattina, come riferisce Repubblica, circa 20mila euro in contanti sono stati sequestrati nell'abitazione di Francesco Giorgi ad Abbiategrasso. Giorgi è il compagno della ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili ed entrambi sono indagati. Il sequestro è stato eseguito dalle Fiamme GIalle di Milano in esecuzione di un ordine di investigazione europeo. Giorgi sta collaborando con gli inquirenti belgi. Ieri perquisizioni a Calusco d'Adda, Bergamo, nella residenza della famiglia Panzeri, dove sono emersi 17mila euro in contanti e orologi.