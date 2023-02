Qatargate, revocati i domiciliari alla commercialista di Panzeri

La quinta sezione penale della Corte di appello di Milano ha revocato gli arresti domiciliari a Monica Rossana Bellini, arrestata la sera del 17 gennaio dalla Guardia di Finanza, sulla base di un mandato d'arresto europeo nell'ambito dell'inchiesta belga Qatargate. I giudici Nova, Arnaldi e De Magistris hanno accolto l'istanza della difesa della commercialista vicina a Pier Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, indagata per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. L'unica prescrizione imposta per la donna e' il divieto di espatrio in attesa che si definisca il procedimento sulla richiesta di estradizione in Belgio.