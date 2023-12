QC fa il bis a Milano: ariva il ‘campus’ con Spa, hotel e uffici

Nuova apertura a Milano per il gruppo QC, fondato dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio. Forte della storica location in Piazzale Medaglie d'Oro, in Porta Romana, QC fa il bis nel capoluogo meneghino con un centro wellness in viale Certosa, nella ex sede Merloni. La nuova apertura si presenterà, però, con un'identità e un aspetto differente. Come riporta Pambianconews, infatti, il gruppo ha recentemente fatto il rebranding eliminando dal logo la parola “Terme” e aprirà una sorta di ‘campus’ che comprenderà una Spa di 3.500 metri quadrati, uno smart hotel di 50 camere e l’head office di quasi 3.000 metri quadrati.

Quadrio Curzio: "Spazio di rigenerazione urbana in stile industrial"

“Si tratta di uno spazio di rigenerazione urbana e la Spa infatti avrà uno stile ‘industrial’, più cosmopolita rispetto ad altri modelli che abbiamo in Italia. Lo stile urbano di tutto il complesso evoca, per dare un’idea, l’impostazione della Fondazione Prada”. Così Andrea Quadrio Curzio, CEO di QC. Il ‘d-day’ del nuovo hub è atteso nel 2025.

QC Room, l'hotel che vende originalità

L’hotel, invece, si baserà su una formula già sperimentata da QC a San Pellegrino: la QC Room. Questa tipologia di albergo prevede un’offerta molto esperienziale, con una sorta di ‘intrattenimento’, che può riguardare diversi aspetti del soggiorno. “Vendiamo l’originalità – conferma il CEO – come i garage ‘affrescati’, le cantinette nelle stanze con soft drink da collezione, un’offerta di attrezzi ginnici negli armadi, e altre peculiarità”.

Il rebranding di QC in funzione dell'internazionalizzazione

Il nuovo logo QC Spa of Wonders caratterizza un ulteriore ‘capitolo’ dell’evoluzione del gruppo: “Il rebranding – conferma Quadrio Curzio – nasce in funzione dell’internazionalizzazione che ci aspetta. La prossima tappa di QC è attesa in Engadina, in Svizzera, con centro e hotel 5 stelle che apriranno tra la fine del 2024 e il 2025. Seguiranno poi due progetti nella cintura di Parigi, in Florida (Usa) e a Londra. Il gruppo stima per il 2023 un fatturato di 150 milioni di euro. Inoltre, il termine ‘Terme’ è anche un retaggio limitante, perché noi ci rivolgiamo alla persona nel suo complesso, con un concetto olistico, perché il benessere nasce dall’equilibrio tra il piano biologico, psicologico e sociale”.