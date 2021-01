Qualità dell'aria, da Regione Lombardia cento milioni

Cento milioni per il miglioramento della qualita' dell'aria: Regione Lombardia lancia un pacchetto di misure finanziato in parte da risorse regionali e in parte da fondi statali. In particolare, ammontano a 48 milioni gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare. A presentare lo stanziamento e' stato oggi l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, in occasione della presentazione dell'annuale rilevamento della qualita' dell'aria effettuato dall'Arpa. Il pacchetto, che sara' operativo a partire dal mese di febbraio, vede in particolare la destinazione di 36 milioni per il rinnovo dei veicoli privati (il doppio rispetto al 2020), 7 milioni per i veicoli commerciali e 5 milioni per i mezzi degli enti pubblici. Questi incentivi prevedono un contributo massimo di 8mila euro per l'acquisto di veicoli e motoveicoli elettrici, a fronte della demolizione o radiazione di veicoli inquinanti. Altri 52 milioni di euro saranno destinati per intervenire su altre misure, dalla sostituzione delle caldaie piu' inquinanti alla diffusione delle colonnine per la mobilita' elettrica, all'efficientamento degli edifici pubblici.