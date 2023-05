Qualità aria, Fontana vola a Bruxelles: "Serve collaborazione dell'Ue"

Ha preso il via oggi la 'due giorni' a Bruxelles del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, accompagnato dagli assessori regionali Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Giorgio Maione (Ambiente e clima) e dal sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo.

Fontana: "L'obiettivo è difendere le istanze della Lombardia rispetto alla proposta di revisione della Direttiva sulla qualità dell'aria formulata dalla Commissione europea"

La missione - fa sapere una nota di Palazzo Lombardia - è dedicata, oltre a una serie di incontri istituzionali, alla presentazione del 'Manifesto' lombardo sulla qualità dell'aria. L'obiettivo, che verrà illustrato domani alla stampa, spiega il presidente Fontana, "è difendere le istanze della Lombardia rispetto alla proposta di revisione della Direttiva sulla qualità dell'aria formulata dalla Commissione europea e attualmente in discussione".

Il governatore: "Un tema che non riguarda esclusivamente la Lombardia, ma anche altre zone del nostro Paese"

"Un tema - aggiunge il governatore - che non riguarda esclusivamente la Lombardia, ma anche altre zone del nostro Paese, in particolare l'area del Bacino Padano, e per il quale è necessario che anche l'Europa collabori con contributi concreti". "Negli ultimi 15 anni - precisa Fontana - la Regione ha lavorato con grande impegno attraverso misure e azioni destinate ai cittadini e alle imprese, provvedimenti ben definiti e scanditi nel tempo. E i risultati ottenuti sono rilevanti: le concentrazioni di inquinanti si sono infatti ridotte del 39% annuo per il PM10, del 40% per il PM2.5 e del 45% per il NO2".