Qualità dell'aria, il Mase incontra le Regioni del bacino padano

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, guidato dal Ministro Gilberto Pichetto, ha tenuto una riunione con le Regioni del bacino padano per affrontare la questione della qualità dell'aria. Presenti anche il viceministro Vannia Gava e rappresentanti delle Regioni, tra cui la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e gli assessori all'Ambiente della Lombardia e del Veneto. Come riporta Dire, L'obiettivo dell'incontro era concordare misure per rispettare i limiti di particolato (Pm10) e biossido di azoto (No2) stabiliti dalla normativa europea. Si è deciso di inviare una nota comune alla Commissione europea in risposta alla messa in mora per i superamenti dei valori limite di Pm10 nell'aria.

Inquinamento: serve il coordinamento tra ministeri per misure efficaci

Inoltre è emersa la necessità di stabilire il coordinamento con altri ministeri, come quelli delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Agricoltura, delle Imprese e dell'Economia, per affrontare congiuntamente la questione. Il Mase ha assicurato un impegno concreto sull'argomento, mentre le Regioni hanno formalmente richiesto l'attivazione dell'art. 9 comma 9 della legge 155/2010. Questo prevede l'adozione di misure nazionali nel caso in cui le iniziative regionali non siano sufficienti a gestire le fonti di emissione al di fuori delle loro competenze.