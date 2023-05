Qualità aria, Sala: "Fontana sbaglia a criticare direttiva"

"Credo che sbagli" Attilio Fontana a criticare la proposta di revisione della direttiva sulla qualità dell'aria che la Commissione europea ha presentato a ottobre 2022. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione di un libro alla Fabbrica del Vapore, commentando le parole del presidente di Regione Lombardia, secondo il quale le conseguenze della modifica sul territorio lombardo sarebbero "insopportabili e inaccettabili".

Sala: "Il tema vero è che la Lombardia, e in particolare la pianura padana, è un'area che ha il problema più della maggior parte delle altre aree europee"

"Il tema vero è che la Lombardia, e in particolare la pianura padana, è un'area che ha il problema più della maggior parte delle altre aree europee, quindi bisogna affrontarlo - ha proseguito il sindaco - . Sono il primo a dire che va affrontato senza ideologie, ma non si può neanche rischiare di continuare a buttare la palla avanti. Quindi credo Fontana sbagli". Con Fontana "ci confrontiamo spesso su questo tema e ci sarà ancora occasione per confrontarci ma l'impegno mio dal punto di vista ambientale è confermato", ha sottolineato poi.