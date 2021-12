Sala: "Cementificazione a San Siro? E' un'accusa inaccettabile"

Cementificazione San Siro, Sala: accusa inaccettabile

"La cosa veramente inaccettabile è l'accusa di fare della cementificazione. Tanti fanno questa accusa ma è assurda da due punti di vista: il primo a chi accusa è chiarissimo quello che faranno le squadre? Non penso perché non lo è nemmeno a me. Se noi diamo come indice di edificazione quello del Pgt allora in tutta la città c'è questo rischio e perché alle squadre dobbiamo dare meno rispetto ad un operatore privato?". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo nel corso dell'evento di Direzione Nord. "Non dico che necessariamente bisogna tirare giù San Siro, io ci sono legato ma qualcuno me lo deve prendere in affitto. Dico ai tanti che chiedono di salvaguardare San Siro: venite da me con le proposte e ne parliamo", ha aggiunto il sindaco. "Siccome si parla di dibattito pubblico sono ben lieto di farlo a condizione che non sia su stadio sì o no ma che si allarghi sull'area. Noi abbiamo deliberato il pubblico interesse per il nuovo stadio un mese fa e quindi adesso non cambiamo idea", ha concluso Sala, come riporta Mianews.

Sala: Pirellino, ora sta a Catella capire se utilizzare il bonus

"Noi non siamo i promotori di questa cosa del bonus, abbiamo dovuto rispondere a una regola regionale, se non avessimo risposto il bonus sarebbe raddoppiato per tutti, abbiamo risposto con questa formula che era generica. Ma più crei differenze tra singoli porzioni di città, più vai incontro a ricorsi", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo questa sera in collegamento all'evento Direzione Nord, parlando della vicenda del Pirellino, che è rientrato tra gli immobili dismessi a cui verrà applicato, per il recupero, il bonus volumetrico del 10 per cento.

"Starà a Catella capire se vorrà utilizzare il bonus del 10 per cento", ha aggiunto poi il sindaco al giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensasse del 'ponte verde' che si sarebbe dovuto realizzare. "Noi in principio non abbiamo pensato ad alcuna forma di bonus, la Regione ha deciso di dare un bonus significativo, noi abbiamo fatto ricorso, c'è stata un po' di dialettica e alla fine se ne è usciti con un cambiamento delle regole regionali che hanno lasciato ai Comuni la possibilità di decidere che bonus dare, noi ci siamo piazzati sul 10, escludendo il centro storico e situazioni molto limitate", ha proseguito il sindaco. "C'è stato dibattito perché qualcuno ha proposto di applicare il bonus solo al di là della 90-91: è un po' strano. Il Pirellino è in Melchiorre Gioia. Se stai a un civico di Melchiorre Gioia non hai il bonus, ma se stai un po' più avanti ce l'hai. E' una cosa un po' stranina", ha concluso Sala

Sala: "Milano seconda per qualità della vita? Mi soddisfa fino un certo punto"

"A me soddisfa fino a un certo punto perché penso alle tante cose che dobbiamo fare, Milano città è un piacere per viverci ma è ancora cara e con un problema dell'abitare significativo, il tema ambientale, il traffico e gli impatti della riforma sanitaria. C'è ancora tanto lavoro da fare", ha detto - come riporta Mianews - il sindaco Giuseppe Sala in collegamento nel corso dell'evento Direzione Nord, commentando il secondo posto di Milano nella classifica della qualità della vita del Sole 24ore.

"Le classifiche valgono quel che valgono anche se Il Sole fa questo serio lavoro da anni, siamo stati anche in testa ai vertici nel periodo 2018-19 e la pandemia ci ha spinto in giù: siamo tornati ai vertici e credo che in parte sia il riconoscimento dei cittadini che un buon lavoro è stato fatto", ha concluso.

Sala: "In alcuni quartieri mancano i medici di base"

A Milano "mancano i medici di base, in molti quartieri non ci sono. Hanno perso centralità nella nostra vita" anche a causa "del numero di pazienti che hanno, e il carico di burocrazia sulle loro spalle". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, in collegamento con il convegno organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline. "Possiamo discutere di strutture", ha osservato Sala, ma diventa inutile se poi mancaono i medici di base. Occorre innanzitutto, ha concluso, "coprire le aree della città scoperte"

Sala: "Mattarella bis? Diminuisce la speranza di convincerlo"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo alla domanda su chi vorrebbe presidente della Repubblica, ha affermato che "passano i giorni e la speranza di convincere Mattarella a continuare diventa tenue", dichiara durante il suo intervento a "Mi+Pnr. La formula per il futuro", manifestazione organizzata da Direzione Nord. "Poi - riporta Nova - sono tutti a tirare la giacca a Draghi - ha aggiunto il sindaco - cosa che io non voglio fare". Sarebbe meglio riflettere su chi debba essere il presidente, ha spiegato, "deve essere qualcuno che conosce la politica, che incarni la Costituzione e sia un esempio di etica e per il Paese". "Vedremo cosa succedera' a meta' gennaio", ha concluso Sala.

