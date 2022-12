Qualità vita delle donne, Monza in vetta alla classifica

Secondo la classifica della qualità della vita nelle Province italiane stilata dal Sole 24 ore, che quest'anno comprende anche l'Indice della Qualità della vita delle donne che sintetizza 12 parametri, ad offrire maggior benessere femminile è la provincia di Monza e Brianza, seguita da Treviso e Cagliari.

La provincia di Monza e Brianza registra il gap occupazionale di genere più basso in Italia

A spingere la provincia della Lombardia così in altro sono, in particolare, i dati relativi all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, visto che Monza e Brianza registra il gap occupazionale di genere più basso in Italia (pari al 7,1% contro una media nazionale del 19,4%), uno dei tassi di occupazione femminile più alti del Paese (69%) e il record di giornate retribuite a dipendenti donne (il 75,3% del massimo teorico).