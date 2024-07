Quando la sostenibilità paga. Per ACBC numeri da record

"La sostenibilità non è una tendenza passeggera, è un valore necessario, obbligatorio". Lo afferma Gio Giacobbe, Ceo di Acbc, azienda di successo che offre supporto per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore della moda e che ha chiuso il 2023 con un bilancio da record.

Bilancio 2023 in crescita con un EBITDA sopra i 3 milioni. Come sta andando invece l’esercizio in corso e quali le aspettative per il prossimo triennio?

L’esercizio in corso procede in maniera spedita. Nel 2024 ACBC punta a una crescita double digit del fatturato rispetto al 2023 e si pone come obiettivo quello di raggiungere i 10 milioni di euro di EBITDA nei prossimi 3 anni.

Tanta Europa, ma un occhio anche all’Asia grazie alla partnership strategica con RTG Consulting Group. Ce ne vuole parlare?

Siamo pronti a conquistare anche il mercato orientale, grazie alla nuova partnership strategica in Asia con RTG Consulting Group, società di consulenza aziendale con uffici a Shanghai, Singapore e Parigi. Grazie a oltre vent’anni di esperienza nei settori del lusso e premium, RTG Consulting Group detiene una profonda conoscenza del consumatore asiatico e una vasta competenza in consulenza strategica e brand marketing in Cina e nella regione Asia-Pacifico. La società di consulenza ha lavorato con clienti in settori quali moda, orologi e gioielli, ospitalità, vino e liquori, sia nel settore dei consumatori sia in quello manifatturiero.

Nel vostro Dna c’è da sempre la R&S. Quali gli investimenti previsti per il prossimo futuro?

Anche l’attività di Ricerca e Sviluppo in fatto di sostenibilità continuerà a crescere: il budget di investimento per il nuovo anno si aggirerà attorno al milione di euro e si aggiungerà ai già 7 milioni di euro investiti dalla fondazione dell’azienda.

Che cosa significa essere sostenibili per ACBC?

Vuol dire essere dei veri e propri “changemakers”: così chiamiamo i clienti che collaborano con noi. Perché la sostenibilità non è una tendenza passeggera, è un valore necessario, obbligatorio e da rispettare per il futuro del nostro pianeta.

Quali le collaborazioni piu’ significative?

ACBC ha firmato collaborazioni con numerosi brand del panorama internazionale del fashion system, tra questi: Chloé, Missoni, Diadora, Pinko, MSGM, Piquadro, Garmont, Baldinini, Coccinelle, Alexander Smith ed attualmente supporta più di 70 organizzazioni. In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, abbiamo collaborato con Erreà per la creazione delle nuove maglie Erreà per la FIPAV, la Federazione Italiana di Pallavolo, presente con le Nazionali maschile e femminile realizzate con l’innovativo materiale Sensibility derivante da fibre riciclate. Un’analisi certificata ISO 14067 condotta da ACBC, BCorp e CircularScience, azienda italiana leader nella consulenza green B2B e partner di Erreà, sulle maglie realizzate con l’utilizzo del nuovo tessuto Sensibility, ha rivelato risultati significativi in termini di riduzione di impatto: l’analisi effettuata ha registrato una riduzione di circa il 23% delle emissioni di CO2 rispetto ad una maglia standard.