Quanto costa una casa al Bosco Verticale? I prezzi per l’acquisto o l’affitto

E’ uno degli edifici più noti e prestigiosi di Milano ma anche tra i più cari. Costantemente sorvegliati da sistemi di vigilanza in funzione 24/7, gli appartamenti del lussuoso Bosco Verticale hanno un costo che va va dai 12000 ai 15000 euro a mq. Se si vuole, invece, optare per un affitto, bisogna sborsare 3500 euro mensil per 80mq. Escluse le spese condominiali che contribuiscono ad alimentare le cifre per l’affitto o l’acquisto di una casa al Bosco Verticale: si va, infatti, nell’ordine dei 1500 euro mensili.

Il Bosco Verticale, la creatura di Boeri

Il Bosco Verticale viene progettato dall'architetto Stefano Boeri nel 2009. L'idea arriva in seguito a un viaggio a Dubai nel 2007. Si trova a pochi passi da piazza Gae Aulenti ed è costituito da due torri coperte completamente da alberi sulla facciata e sui balconi in modo da creare un vero e proprio microclima.

Progettato come un vero bosco in verticale, gli edifici sono coperti da circa 2000 specie diverse di piante dando vita a 30000 metri quadri di bosco. Ci sono due torri, una alta 80 metri che possiede 18 piani, l'altra alta 112 metri che contiene ben 26 piani. In totale, il Bosco Verticale accoglie più di cento appartamenti. Dai costi notevoli.