Quarto Oggiaro: accoltellò il nuovo compagno della sua ex, arrestato stalker 29enne

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di atti persecutori e di aver accoltellato il nuovo compagno della sua ex fidanzata. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Milano ed eseguita domenica scorsa. L'uomo era già sotto processo per stalking aggravato nei confronti della sua ex, con cui aveva avuto una relazione affettiva, utilizzando anche strumenti telematici per perseguitarla. L'episodio di violenza è avvenuto il 6 agosto in via Amoretti, quando il 29enne ha aggredito il nuovo partner della sua ex, un giovane di 24 anni, colpendolo con un coltello al petto e causando ferite giudicate guaribili in 21 giorni.

Le indagini e l'arresto

L'aggressione si è verificata nel pomeriggio, poco dopo le 15, mentre la vittima stava camminando con la fidanzata per strada. Dopo l'attacco, l'aggressore è fuggito, lasciando il giovane ferito gravemente ma non in pericolo di vita. Il 24enne è stato immediatamente ricoverato in ospedale per le cure necessarie. Le forze dell'ordine, dopo aver avviato le indagini, sono riuscite a rintracciare l'aggressore, che ora dovrà affrontare le accuse per l'accaduto.