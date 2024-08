Grave aggressione a Quarto Oggiaro: 24enne accoltellato in strada dall'ex ragazzo della fidanzata

Aggressione a Quarto Oggiaro: 24enne accoltellato in strada dall'ex ragazzo della fidanzata

E' stato accoltellato dall'ex ragazzo della sua fidanzata il 24enne che ieri pomeriggio è stato vittima di un'aggressione in via Amoretti, nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano. L'aggressore, un 30enne, ha sferrato un colpo di coltello all'altezza dell'ascella prima di darsi alla fuga. La polizia, giunta rapidamente sul posto, ha avviato le indagini per cercarlo. Sul posto era presente anche la ragazza, che ha confermato l'identità dell'assalitore.

Indagini in corso

Il 24enne ferito è stato prontamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere critiche. La polizia di stato continua a lavorare per chiarire i dettagli dell'aggressione e per rintracciare il colpevole, scappato subito dopo l'incidente.