Quattro giovani rapinano due coetanei all'ex Casa del Giovane di Milano

Quattro ragazzi marocchini di 24, 22, 19 e 16 anni sono stati sottoposti a Milano a un fermo per rapina e sequestro di persona commesso ai danni due giovani egiziani di 24 e 19 anni. L'episodio e' successo giovedì mattina nell'ex Casa del Giovane in via Falck, quartiere San Leonardo. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato Bonola mercoledi' notte le due vittime sono rimaste a dormire nella struttura con piu' palazzine abbandonate dopo essersi accorti che non c'erano piu' treni per tornare nella loro abitazione ad Abbiategrasso. Al risveglio, verso le ore 08.30, i due sono stati aggrediti da un gruppo composto da circa dieci persone che sotto la minaccia di una pistola, coltelli e bottiglie di vetro rotte si sono impossessati dei soldi, cellulari, dei vestiti che indossavano e di un cucciolo di cane di appena tre mesi, non prima di averli picchiati e feriti.

Rubato anche un cucciolo di cane, poi restituito al proprietario

Dopo l'aggressione i due sono stati costretti a rimanere all'interno della loro stanza per circa due ore sotto la costante minaccia di due di loro armati di pistola e coltello, fin quando sono riusciti a scappare e chiedere aiuto al guardiano posizionato all'ingresso della struttura. Gli agenti hanno poi hanno bloccato sei ragazzi vicino alla fermata della metropolitana San Leonardo. Quattro di loro sono stati riconosciuti dalle vittime, dimesse dall'ospedale San Carlo con 10 giorni di prognosi, come i loro aggressori. Da ulteriori controlli sono stati trovati una mazza di ferro con tracce di sangue, due coltelli a serramanico, uno dei telefoni cellulari rubati e il cucciolo di cane che e' stato restituito al 24enne.