Mercoledì, 30 dicembre 2020 - 11:40:00 Questura, primo giorno in via Fatebenefratelli per Giuseppe Petronzi Giuseppe Petronzi prende il posto di Sergio Bracco nella questura di Milano, in via Fatebenefratelli

Questura, primo giorno in via Fatebenefratelli per Giuseppe Petronzi Primo giorno da Questore di Milano per Giuseppe Petronzi che si è insediato oggi in via Fatebenefratelli. Petronzi, che prende il posto di Sergio Bracco, è stato accolto dal Questore Vicario e dal Capo di Gabinetto. Al suo arrivo - come riporta MiaNews - ha prima deposto una corona a ricordo degli appartenenti alla Pubblica Sicurezza caduti nell'adempimento del loro dovere e, poi, ha salutato il personale, funzionari e dirigenti della Questura.