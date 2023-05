Quindici milioni sotterrati nel giardino di casa: coppia condannata a 4 anni

Avevano sotterrato nel giardino di casa 15 milioni di euro frutto di evasione fiscale. Ma sono stati scoperti ed ora sono stati condannati a quattro anni di carcere. Protagonisti della vicenda Giuliano Rossini, 42enne bresciano, e la moglie Silvia Fornari, autori di una maxifrode da mezzo miliardo di euro e da 93 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. Come riferisce Repubblica, la sorella di lei e loro figlio sono stati condannati a 3 anni, 10 mesi e 20 giorni.

Indagini ancora in corso per risalire all'origine del denaro

Il gruppo del quale era a capo la coppia era stato in grado di emettere fatture false per ben 500 milioni di euro. Le indagini sono ancora in corso, per appurare a chi siano effettivamente riconducibili i milioni di euro che marito e moglie avevano nascosto sotterrandoli in panetti contenuti in secchi tombati posti in botole sotto terra nel loro cascinale nelle campagne di Gussago, Franciacorta. Le indagini partirono grazie ad una segnalazione ai carabinieri nel 2019 su bonifici emessi da un'azienda intestata a un operaio della Valtrompia e destinati a soggetti cinesi, versati su conti correnti esteri in banche asiatiche. Il denaro serviva a pagare fatture insesistenti ma poi tornavano in Italia.