Quinta edizione premio arte e cultura Villa Sormani

Nella splendida cornice della millenaria dimora storica Villa SormaniMarzorati Uva, di Missaglia e all’interno della Trecentesca Cappella di SantaMaria in Villa, si terrà sabato 25 giugno 2022 alle 17.00 la Quinta Edizione del Premio Arte & Cultura Villa Sormani.

Esposizione di un'opera rarissima

Tra i premiati delleprecedenti edizioni personalità come Pupi Avati e Pinin Brambilla Barcilon. Sabato il programma prevede: l’esposizione di un’opera rarissima e per alcuni aspetti unica, del grande Aurelio Luini. La “Madonna delle Rose in trono, con Bambino sulle ginocchia, avente ai lati San Bruno e San Michele Arcangelo che pesa leanime”, olio su tela, 169 x 155 (Milano 1530-1593). Il dipinto verrà presentato e narrato da dalla storica dell’Arte, la professoressa Fabiola Giancotti.

Performance teatrale del regista Massimliano Finazzer

La performance teatrale del regista e attore Massimiliano Finazzer Floryche interpreta due letture di grande significato etico ed emotivo tratte da duecapolavori di Dostoevskij. Due romanzi enigmatici e limpidi che avvincono e sgomentano.“I fratelli Karamazov” e “L’idiota” con il famoso dialogo su il principe Myškin, temi sulla pietà in rapporto ai bambini e sulla bellezza in relazione almondo. Pagine commoventi che appartengono alla letteratura di tutti noi. Perla pace. Sul fronte musicale si esibirà la violinista Alessandra Sonia Romano, giàprimo violino e solista dell’Orchestra della RAI di Milano, che emozionerà ilpubblico con le note del Violino della Shoah.